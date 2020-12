Diesel VS elettrico: il carburante fossile è l'alleato della natura

Nel mondo delle automobili vi è una vera e propria sfida tra motori a diesel e motori elettrici. Le differenze tra i due sono varie e viaggiano su diversi tipi di alimentazione in base alla natura del carburante e non solo. Chi vince quindi nella sfida Diesel VS elettrico?

Iniziamo col dire che un’auto elettrica ha senza dubbio un consumo minore e un tasso di inquinamento molto basso. Ma se vi dicessimo che il Diesel potrebbe stupirvi sotto questo punto di vista? Se non ci credete, ecco 5 motivi che potrebbero farvi cambiare idea.

Diesel VS elettrico: quale vince tra i due motori?

La prima motivazione è il prezzo di listino, il quale per le auto elettriche resta ancora fin troppo alto. Ciò non toglie che in futuro ci saranno delle novità con prezzi più bassi. Il secondo motivo sono i costi di manutenzione: visto che, auto elettriche come Tesla hanno “officine personalizzate”, i costi potrebbero risultare davvero molto alti.

Il terzo motivo che ci spinge a tenere la vecchia auto alimentata a Diesel, sta nella difficoltà di fare rifornimento, in quanto vi sono ancora poche colonnine elettriche. La quarta motivazione è il costo del rifornimento stesso, che potrebbe superare il gasolio. Il quinto e ultimo motivo è l’inquinamento. In pochi pensano allo smaltimento della batteria di un’auto elettrica, ma dove finisce questa alla fine del suo ciclo vitale?

Morale della storia: le auto elettriche sono ottimi aiuti per il futuro, ma non siamo ancora pronti per un passo tanto grande.