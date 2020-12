Contagi oggi 13/12/2020: sono 17’938 i nuovi casi con 484 decessi

I nuovi casi da Coronavirus restano in linea con le scorse giornate, sono 17’938 i contagi registrati nel corso delle ultime 24 ore, anche se va registrato un incremento del tasso di positività, ovvero la percentuale relativa al rapporto casi/tamponi.

Stando ai dati diffusi dall’ultimo bollettino del Ministero, in Italia, a fronte di 152’697 tamponi processati, sono 17’938 i nuovi casi (ieri erano quasi 20’000). Numeri sicuramente in linea con le aspettative, a fronte anche di 484 decessi (ieri erano 649) e 16’270 persone effettivamente guarite. Al momento sul territorio sono 686’031 i positivi al Covid-19, di questi 3’158 sono effettivamente in terapia intensiva, mentre 27’735 sono ricoverati in ospedale con sintomi, tutti i restanti sono invece in isolamento domiciliare.

Dall’inizio della pandemia si sono registrati 1’843’712 casi in Italia, con 1’093’161 persone uscite dall’incubo del Coronavirus, mentre 64’520 hanno purtroppo perso la vita.

Contagi oggi: cosa succede nelle varie regioni

Il Veneto continua ad essere la regione con il maggior numero di contagi, sono ben 4’092, più del doppio rispetto a tutte le altre realtà del territorio. Al secondo posto della classifica si posiziona l’emilia-romagna con 1940 casi, seguita infine dalla Campania e dalla Lombardia con 1219 contagi ciascuna.

L’unica altra realtà con più di 1000 casi è risultata essere il Piemonte (+1011), le restanti presentano numeri sicuramente più “abbordabili”, come 673 in toscana, 808 in Sicilia, 331 in Liguria, 481 nelle Marche, 344 in Abruzzo, 573 in Friuli Venezia Giulia, 145 in Umbria, 251 nella provincia autonoma di Bolzano, 633 in Sardegna, 157 nella provincia autonoma di Trento, 228 in Calabria, 34 in valle d’aosta, 60 in Basilicata e 119 in Molise.

Sono previste modifiche al DPCM di inizio Dicembre in occasione dei giorni a cavallo del Natale, anche se non saranno sostanziali.