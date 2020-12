Contagi oggi 12/12/2020: sono 19’903 le persone contagiate dal virus

I contagi del 12 dicembre 2020 tornano ad essere lievemente superiori alle aspettative, raggiungono infatti ben 19’903 casi di nuove persone che hanno contratto il virus, un segnale che forse non è ancora arrivato il momento di abbassare la guardia, poiché il rischio di cadute è più che reale.

Stando ai dati diffusi dal Ministero, infatti, a fronte di un numero abbastanza elevato di tamponi, corrispondente a 196’439, le persone positive sono risultate essere 19’903. L’incidenza, secondo il ministro Boccia e l’ISS, è ancora troppo elevata per un allentamento delle misure, sebbene in prossimità dell’ormai imminente periodo natalizio. I decessi registrati oggi sono lievemente inferiori a ieri, parliamo comunque di ben 649 persone che sono venute a mancare (le ultime 24 ore erano 761), con 24’728 guariti. Al momento sul territorio si registrano 684’848 positivi verificati, con 3’199 in terapia intensiva, mentre 28’066 sono ricoverati in ospedale, tutti gli altri sono in isolamento domiciliare presso la propria abitazione.

Dall’inizio della pandemia sono 1’825’775 i casi di Coronavirus registrati in Italia, di questi 1’076’891 sono ufficialmente guariti, mentre 64’036 sono purtroppo venuti a mancare.

Contagi oggi 12/12/2020: cosa succede nelle Regioni

La regione con il maggior numero di contagi continua ad essere il Veneto, ed i casi sembrano crescere di giorno in giorno, oggi sono addirittura 5’098 in sole 24 ore. Al secondo posto della speciale classifica si posiziona la Lombardia con un incremento di 2736 persone positive, seguita infine dall’Emilia-Romagna con 1807 casi.

Le poche realtà con un numero sopra le 1000 unità sono Campania 1414, Piemonte 1443, Lazio 1194, Sicilia 1016 e Puglia +1478. Le restanti regioni hanno numeri sicuramente più abbordabili, parliamo infatti di 574 in Toscana, 263 in Liguria, 451 nelle Marche, 277 in Abruzzo, 884 in Friuli, 211 in Umbria, 250 a Bolzano e provincia, 168 in Sardegna, 85 nella provincia autonoma di Trento, 235 in Calabria, 25 in valle d’aosta, 72 in Molise e 83 in Basilicata.