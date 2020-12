WhatsApp: viene fuori il nuovo modo per spiare gratis le persone

Sono passati diversi anni dalla prima volta in cui gli utenti si lamentarono di un possibile tentativo di spionaggio ai loro danni. WhatsApp, in quanto applicazione di messaggistica, ha sempre messo davanti a qualsiasi altra cosa la sicurezza del suo pubblico, il quale ad oggi è infatti ben protetto. Ci sono però alcuni aspetti che restano impressi nella mente delle persone, proprio come le applicazioni che un tempo permettevano di entrare nelle chat altrui.

Ad oggi una cosa è sicura: quel tipo di soluzione è stata definitivamente inibita. WhatsApp infatti è stata in grado di fare in modo di abolire ogni funzionalità di queste applicazioni truffaldine. Da quel momento non si è più sentito parlare di spionaggio, o almeno fino a poco tempo fa. Diversi utenti si sarebbero lamentati dell’esistenza di una nuova applicazione in grado di tenere traccia dei movimenti altrui all’interno della chat di WhatsApp.

WhatsApp: adesso gli utenti temono per la loro privacy, lo spionaggio ritorna

Durante gli scorsi giorni sono arrivate più segnalazioni per quanto riguarda una nuova applicazione che sarebbe in grado di svolgere attività assurde. Si tratta di Whats Tracker, piattaforma che può essere scaricata da chiunque dal web e che può essere utile a spiare in un certo qual modo le persone su WhatsApp.

L’applicazione in questione permette infatti di monitorare una o più persone in contemporanea, conoscendo i loro movimenti precisi su WhatsApp. Se queste persone entreranno o usciranno dall’App, vi sarà notificato. Saprete dunque perfettamente l’orario di entrata ed uscita dalla nota applicazione di messaggistica istantanea.