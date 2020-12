WhatsApp: nuovo trucco in arrivo per spiare gli utenti gratis

A volte alcune piccolezze possono risultare di fondamentale importanza per evitare problematiche che in seguito potrebbero rivelarsi enormi. Il mondo del web risulta pieno di tranelli, soprattutto per quanto riguarda le persone più ingenuo e meno abituate al contesto.

WhatsApp è una delle applicazioni più frequentate e legata appunto al web, ambiente nel quale è facilissimo imbattersi in truffe o inganni di qualsiasi genere. La nota applicazione proprio per questo ha sempre preso le dovute precauzioni per quanto riguarda la sicurezza, la quale risulta un aspetto fondamentale. Durante gli ultimi anni infatti gli utenti hanno notato che una piaga come lo spionaggio ad esempio non avrebbe più alcun effetto. Secondo quanto riportato però negli ultimi giorni diverse persone si sarebbero lamentati dell’esistenza di una nuova applicazione. Questa non sarebbe troppo invasiva ma riuscirebbe a ficcare il naso negli affari altrui.

WhatsApp: arriva la nuova applicazione in grado di conoscere i vostri movimenti in segreto

Tutti ricorderanno che negli scorsi anni esisteva la paura generale di essere spiati su WhatsApp. Proprio per questo poi gli sviluppatori introdussero la crittografia end-to-end, la quale certificava che i messaggi scambiati tra due persone non sarebbero usciti al di fuori. Ovviamente tutto cambiò proprio in favore della discrezione e della sicurezza, ma adesso ci sarebbe un nuovo grattacapo.

Questo sarebbe rappresentato dalla nuova applicazione gratuita nota con il nome di Whats Tracker. Con questa è possibile scoprire orario preciso di entrata e uscita da WhatsApp di un qualsiasi contatto che decidete di monitorare. Il tutto vi sarà corrisposto con tanto di notifica. Per il momento non c’è nulla di illegale e soprattutto l’applicazione risulta gratuita.