Oltre ad aver lanciato la nuova promo Cashback, il secondo brand di TIM, Kena Mobile, ha reso disponibile dallo scorso 9 Dicembre 2020 anche una nuova opzione dati aggiuntiva.

Quest’ultima è attivabile da tutti i clienti Kena e denominata 30 Giga Natale, che aggiunge 30GB di traffico internet a meno di 1 euro una tantum. Scopriamo i dettagli.

Kena Mobile lancia la promo di Natale a meno di 1 euro per tutti

La nuova promo 30 Giga Natale di Kena sarà acquistabile fino all’8 Gennaio 2021, salvo eventuali cambiamenti, da app Kena Mobile o da area clienti MyKena. L’opzione prevede quindi di aggiungere 30 Giga di traffico dati fino in 4G con velocità massime fino a 30 Mbps, validi per 30 giorni dall’attivazione, con un costo di attivazione una tantum di 99 centesimi di euro. Dopo 30 giorni l’opzione si disattiva in automatico: non sono quindi previsi rinnovi automatici.

Per poter utilizzare 30 Giga Natale il credito residuo sulla SIM Kena Mobile deve essere superiore a zero euro. I dati inclusi nella promo 30 Giga Natale vengono utilizzati prima rispetto a quelli dell’offerta principale. I dati inclusi nella promo sono conteggiati a scatti anticipati di 1KB e sono valido per il traffico dati in Italia. In caso di esaurimento dei dati inclusi nella promo 30 Giga Natale, il cliente Kena Mobile continuerà a navigare con il bundle previsto dalla propria offerta.

Nel resto dei Paesi dell’Unione Europea è possibile utilizzare in roaming fino a 7 Giga dei dati inclusi in 30 Giga Natale. In tutti i casi, in Unione Europea, il traffico internet è utilizzabile solo fino in 3G. In caso di superamento del limite viene applicato un sovrapprezzo pari a 0,42 centesimi di euro per MB. Per scoprire maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.