I regali di Natale per gli utenti di WindTre non mancheranno da qui alle prossime settimane. L’operatore arancione vuole premiare tutti i clienti che sin qui hanno dimostrato maggiore fedeltà. Le iniziative saranno particolare interessati per quanto concerne le soglie aggiuntive per la navigazione internet.

WindTre, sino a 150 Giga per i clienti: le nuove offerte di Natale

A seguito del successo del Black Friday, WindTre ha deciso di confermare le sue versioni della promozione Giga Boom. Grazie a questo pacchetto di offerte, ogni abbonato avrà la possibilità di aggiungere soglie dati aggiuntive per la connessione internet rispetto ai Giga già disponibili con la proprio ricaricabile standard.

Con Giga Boom, i clienti WindTre riceveranno quindi consumi aggiuntivi per internet. Le nuove soglie saranno disponibili per tre mesi dal momento dell’attivazione e prevedono una quota di pagamento una tantum.

Nel dettaglio, gli utenti che sceglieranno la versione di Giga Boom con 50 Giga sono chiamati a pagare soltanto 8,99 euro. Nella versione da 120 Giga, invece, i clienti dovranno pagare (sempre una volta all’attivazione) 13,99 euro. Infine è disponibile anche la versione che prevede Giga illimitati. WindTre, in questa circostanza, prevede un costo univoco pari a 29,99 euro.

Una particolare iniziativa è disponibile, invece, per gli ex clienti di 3 Italia. La Giga Boom infatti per questa fascia di pubblico prevede anche il formato da 150 Giga con un costo unico di 15,99 euro.

Queste promozione saranno disponibile nel mese di Dicembre per una selezionata fascia di clienti. Tutti coloro che sono idonei all’attivazione di Giga Boom riceveranno un SMS informativo.