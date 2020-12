Negli ultimi anni, con la nascita dei primi operatori virtuali e l’entrata in gioco di Iliad, il costo delle offerte telefoniche si è decisamente abbassato. Districarsi fra le varie promozioni è diventato quindi molto complesso, specialmente se si parla di MVNO poiché il panorama delle tariffe proposte è estremamente vasto. Proprio per questo motivo, dunque, abbiamo deciso di mostrarvi le principali offere di Very Mobile, ovvero uno degli MVNO che operano in Italia attualmente più quotato.

Come ben sappiamo, Very Mobile opera nel nostro paese appoggiandosi su rete Wind Tre. Ciò, quindi, permette all’operatore di offrire ai propri clienti tutti i vantaggi della “Top Quality Network” Italiana, come ad esempio velocità elevata ed ottima copertura. Scopriamo dunque di seguito le principali offerte di Very Mobile attualmente attive.

Very Mobile: ritornano le tariffe speciali con 30 e 100 GB al mese

Very Mobile, per festeggiare il periodo natalizio in grande stile, sta proponendo ai vecchi e nuovi clienti 3 nuove tariffe interessanti, il cui prezzo varia in base alla propria necessità di giga mensili. Ecco di seguito i dettagli:

Per i clienti Fastweb, Iliad, Poste Mobile, CoopVoce e altri



30 GB, minuti ed SMS illimitati a 4,99 euro al mese; 100 GB, minuti ed sms illimitati a 6.99 euro al mese;

e altri

L’attivazione ha un costo una tantum di 5 euro mentre la SIM è gratuita.

Per i clienti che attivano un nuovo numero 30 GB di traffico dati, minuti ed sms illimitati a 4.99 euro al mese; 100 GB di traffico dati, minuti ed sms illimitati a 7,99 euro al mese;