Vodafone: ecco le nuove promozioni di dicembre da non perdere

Il famoso operatore Vodafone ha da pochissimi giorni messo a disposizione dei suoi utenti un’offerta davvero imperdibile dedicata a tutti i suoi ex clienti. La promozione a cui ci riferiamo prende il nome di Vodafone Special 100 Digital Edition e la si può attivare sia presso i negozi fisici sia attraverso il sito web dell’operatore.

La tariffa precedentemente accennata ha preso il via da sei giorni, esattamente il 3 dicembre 2020. La proposta indirizzata agli ex clienti selezionati giunge a questi tramite l’invio di un SMS e prende il nome di Vodafone Special 100 Digital Edition. È dunque possibile attivarla fino al 10 dicembre 2020 presso i negozi fisici autorizzati e presso il sito web della compagnia, pertanto affrettatevi perché resta solo un giorno per farlo!

Vodafone: la nuova promozione per alcuni degli ex clienti selezionati

Entrando nei particolari, gli ex clienti prescelti potranno servirsi di 100 GB di interne e minuti ed SMS illimitati verso tutti. Oltre a questo, verrà inoltre incluso Vodafone Happy Black senza ulteriori costi, per un prezzo totale pari a 9,99 euro al mese. Qualora si scegliesse di attivare la promozione online, gli ex clienti potranno scegliere se effettuare il pagamento tramite carta di credito o conto corrente (con la funzionalità Smart Pay) oppure se farlo addebitare sul credito residuo della propria SIM.

Il messaggio inviato da Vodafone ai suoi ex clienti selezionati dice: “Torna in Vodafone! Solo per te 100 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 9,99 euro al mese con il nuovo Digital Service. Costo SIM e attivazione 1 cent! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web8. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web8 entro il 10 Dicembre 2020”.