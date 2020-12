Il miliardario Elon Musk ritiene che il denaro sia “solo una voce in un database” poiché la sua ricchezza personale ha continuato a salire grazie alle azioni di Tesla di cui è CEO.

Il fondatore della società di auto elettriche, che ora vale l’incredibile cifra di 155 miliardi di dollari. Il valore delle azioni Tesla è raddoppiato da agosto ed è aumentato di un ulteriore 50% nelle ultime tre settimane. L’azienda ora vale 600 miliardi di dollari, quasi dieci volte quella di General Motors, il che la fa impallidire in termini di dimensioni e margine di profitto. “Cosa sono i soldi? Solo una voce in un database”, ribadisce Elon Musk in un’intervista dal vivo al redattore Matt Murray.

Musk senza freni, il noto miliardario CEO di Tesla, SpaceX e Neuralink è inarrestabile

Tesla prevede di utilizzare il denaro raccolto per finanziare i piani di espansione poiché mira a realizzare almeno 20 milioni di auto all’anno, rispetto alle 500.000 prodotte nel 2020. Questa cifra comporterebbe un aumento del 36% rispetto al 2019 e l’azienda è pronta per avere il suo primo anno intero di redditività. Musk ha anche annunciato che avrebbe lasciato la California e si sarebbe trasferito in Texas, dove Tesla sta costruendo una nuova fabbrica e SpaceX ha due strutture per programmare le prossime missioni spaziali.

Musk ha anche detto che la San Francisco Bay Area “ha troppa influenza sul mondo“. “Penso che vedremo una certa riduzione dell’influenza della Silicon Valley”, dichiara con fermezza Musk. Ha anche criticato i regolamenti governativi sugli affari e ha chiesto che “si tolgano di mezzo” agli imprenditori. Una personalità senza dubbi peculiare.