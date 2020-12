L’operatore virtuale PosteMobile, come anticipato anche qualche giorno fa, ha intenzione di eliminare per sempre la propria applicazione ufficiale. Nelle ultime ore ha anche rilasciato un comunicato stampa riguardante questa scelta.

App Postemobile presto verrà ufficialmente chiusa ed eliminata dal mercato. La decisione è ormai ufficiale. Scopriamo insieme tutti i dettagli ed il comunicato ufficiale.

PosteMobile: addio per sempre all’applicazione ufficiale

Postemobile è il servizio di telefonia mobile offerto a Poste Italiane. E’ un operatore che da diversi anni ormai opera sul mercato e ha conquistato una sua posizione nel panorama degli operatori mobile. Ora, però, dopo diverso tempo dal lancio ufficiale della propria applicazione dedicata, l’app Postemobile, c’è stato il comunicato ufficiale.

Questa piattaforma, disponibile sia per dispositivi Android che per apparecchi IOS, non sarà più supportata. Anzi, molto presto ci sarà la totale cancellazione di questa applicazione, che quindi non funzionerà più e non sarà più disponibile sugli store online. Ad annunciare questa decisione è stata proprio PosteMobile con un comunicato ufficiale.

Ecco l’SMS che sta inviando l’operatore: “Gentile Cliente, dall’11 Gennaio 2021 per gestire i servizi legati alla tua SIM PosteMobile, scarica dagli store l’App PostePay che sostituisce l’app PosteMobile“. Ovviamente i clienti non saranno abbandonati, semplicemente si userà l’app PostePay per continuare a fornire i servizi e le funzionalità connesse anche alla parte mobile. Pertanto se siete clienti di PosteMobile non dovete affatto preoccuparvi troppo, semplicemente scaricare dagli store ufficiali l’app di PostePay. Vi consigliamo di scaricare subito l’applicazione, per prendere dimestichezza con la piattaforma in questione.