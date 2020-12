Iliad anche in questa stagione natalizia punta sulla Giga 50 come sua offerta di riferimento. I clienti del provider francese che desiderano acquistare una nuova SIM avranno quindi la possibilità di scegliere la migliore tariffa del momento con chiamate senza limiti verso tutti, SMS illimitati più 50 Giga internet.

Iliad, la stagione del Natale con tre servizi gratis ed esclusivi

Con Giga 50 e con le altre sue tariffe, Iliad mette a disposizione dei clienti minuti senza limiti verso i paesi esteri. Sulla base degli attuali bundle, gli abbonati potranno comunicare con amici e parenti in oltre sessanta nazioni senza costi aggiuntivi rispetto al prezzo standard per la propria ricaricabile.

Lo stesso discorso vale anche per la segreteria telefonica. In questa circostanza Iliad si differenza da TIM, Vodafone e WindTre ed offre la segreteria telefonica inclusa in ogni piano ed a costo zero. L’ascolto delle registrazioni vocali quindi non presuppone spese extra sulla ricaricabile di riferimento.