Questo 2020 c’è poco da dire, non è stato propriamente il migliore anno che la storia possa contare, tanti avvenimenti negativi si sono susseguiti con una cadenza talmente rapida che in molti sono rimasti sconvolti, dalla perdita di figure celebri come Gigi Proietti e Diego Maradona fino ad arrivare ovviamente alla pandemia di Coronavirus.

Il virus ha stravolto tutti gli equilibri del pianeta, obbligando le varie superpotenze ad adottare strategie specifiche per contrastare la diffusione virale che se non opportunamente controllata porterebbe al collasso di tutto il pianeta in poche settimane.

Ovviamente in molti stanno cercando di darsi delle risposte ormai giunti alla fine di questo 2020, c’è chi, nel tentativo di trovare una ragione a tutto quello che è accaduto, ha addirittura riportato in voga le antiche profezie sulla fine del mondo, come quella Maya legata al 21/12/2012 per intenderci, ma a cosa credere ?

Ecco le risposte

Ovviamente ciò a cui dovete credere non sono assolutamente le antiche profezie, tutte le teorie ad esse legate non hanno infatti nessun fondamento scientifico e dunque non hanno valore, cosa a cui va aggiunto anche il fatto che non esiste una ragione dietro quanto accaduto, bensì al massimo una causa, la differenza non è così sottile.

Non date retta dunque a tutte quelle teorie, esse infatti altro non sono che uno strumento per diffondere caos e panico, figure negative che la scienza combatte con informazione e teorie certe e inoppugnabili, uniche che meritino un seguito e l’attenzione della popolazione, la scienza darà sempre delle risposte, non i Maya dal passato.