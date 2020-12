Nuovo aggiornamento nella controversa vicenda politica riguardante TikTok, ormai impostosi negli ultimi anni come il social network dei giovani per antonomasia.

Aveva fatto ampiamente discutere la decisione del presidente uscente Donald Trump di imporre un veto su TikTok, considerandolo un rischio per la sicurezza nazionale.

A quanto pare, però, il governo americano non sarebbe intenzionato a procedere sulla stessa linea d’onda.

L’attuale amministrazione ha preferito ignorare l’ultima scadenza utile, risalente al 4 dicembre scorso, e continuare a permettere agli utenti di utilizzare tranquillamente il social (Charli D’Amelio ne è stata la dimostrazione lampante).

La notizia arriva dal noto portale economico Bloomberg, secondo cui gli ufficiali sono fortemente motivati nel cercare di negoziare in maniera aperta con il social network cinese per trovare un accordo risolutivo.

US officials are “highly motivated” to complete the talks, the person said, and added that the lack of a new, specific deadline is indicative of that.

— Brian Fung (@b_fung) December 5, 2020