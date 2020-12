WhatsApp: fuga di utenti per una motivazione precisa, ecco la nuova scelta

Non disdegnando tutti gli aggiornamenti che WhatsApp ha riportato durante gli ultimi anni, si può dire tranquillamente che la piattaforma in alcuni casi non è sicura. Ovviamente non ci riferiamo assolutamente a quelli che sono i sistemi di sicurezza utilizzati dal colosso. Purtroppo essendo WhatsApp un’applicazione di messaggistica istantanea aperta a tutti, si ritrova spesso ad ospitare anche coloro che di messaggiare proprio non ne vogliono sapere.

Capita infatti molto spesso che qualche utente abbia intenzioni tutt’altro che pacifica, diffondendo alcune truffe o inganni di vario genere. A farne le spese sono poi coloro che risultano più ingenui o per meglio dire in esperti, i quali spesso si lasciano abbindolare. Questa problematica viene discussa ormai da diverso tempo, anche se WhatsApp, più di limitare il numero di volte in cui si può inoltrare un messaggio, di certo non può fare.

WhatsApp: gli utenti prendono una decisione drastica, in molti abbandonano l’applicazione

Il mondo WhatsApp è uno di quelli più frequentati visto che oltre 1,5 miliardi di persone utilizzano l’applicazione. Negli ultimi tempi però qualcuno avrebbe scelto di farne a meno, chiudendo addirittura il proprio account per migrare altrove. Tutto ciò sarebbe dettato dalla continua presenza di truffe all’interno della chat, situazione per alcuni insostenibile.

Sono tante le persone che hanno scelto addirittura di passare alla concorrenza, la quale viene egregiamente rappresentata da Telegram. Questo colosso della messaggistica, pur stando dietro a WhatsApp di milioni e milioni di utenti, continua a crescere. Coloro che hanno aperto un account su Telegram riferiscono inoltre che non ci sono truffe di nessun genere.