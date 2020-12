WhatsApp: foto profilo killer, ecco la nuova truffa di Natale

Dopo tante migliorie implementate su WhatsApp ci sono stati tanti utenti che hanno parlato anche di quello che non va. Sono davvero poche le problematiche che ad oggi attanagliano la nota applicazione di messaggistica, la quale infatti è migliorata a dismisura sotto tutti gli aspetti. Secondo quanto riportato negli ultimi tempi ci sarebbero ancora una volta delle truffe che starebbero disturbando il pubblico ogni giorno in chat.

Il Natale si avvicina e ovviamente i truffatori creano tante nuove possibilità di truffa per fregare il prossimo. Durante gli ultimi giorni infatti sarebbe ritornata in auge la vecchia truffa della foto profilo, la quale riuscirebbe a mettere nei guai gli utenti. Insieme ad essi poi finirebbero nei guai anche i loro contatti, visto che la truffa comprende proprio questi ultimi.

WhatsApp: la truffa della foto profilo può mettere nei guai gli utenti, ecco come funziona

Secondo quanto riportato da diverse lamentele inoltrate dal pubblico che utilizza WhatsApp, sarebbe ritornata la truffa dell’immagine del profilo. Stando a quanto visto in questi ultimi giorni questa starebbe agendo rubando l’immagine del profilo ai danni di alcuni malcapitati. In seguito verrà creato un account fake, con il quale partirà la truffa vera e propria.

Questa consiste infatti nel contattare l’elenco di contatti nella rubrica della persona derubata per fargli una domanda. Gli verrà chiesta dunque una ricarica Postepay per una finta emergenza, ovviamente impersonando la persona a cui è stata rubata l’immagine del profilo. In questo modo tante persone ci sono cascate, per cui fate molta attenzione e verificate prima il tutto.