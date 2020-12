Vodafone apre dicembre alla grande con 3 offerte fino a 100 giga

Tante offerte di Vodafone hanno fatto la storia mentre gli utenti hanno trovato qualcosa di meglio negli ultimi anni. Secondo quanto riportato infatti diverse persone avrebbero scelto di fare a meno di Vodafone come proprio gestore mobile.

Il motivo starebbe nei prezzi, talvolta giudicati troppo alti rispetto alle aziende rivali come Iliad ad esempio. Proprio quest’ultima è stata in grado di portare via a Vodafone molti utenti nell’ultimo periodo ma ora Vodafone ha scelto di riprenderseli con le nuove offerte proposte sul mercato. Queste infatti sono disponibili per un periodo limitato di tempo e con connessione fino a 100 giga in 4G. In basso i dettagli.

Vodafone: nuova offerte per gli utenti che tornano a far parte dell’azienda

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga