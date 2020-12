MediaWorld continua il proprio momento d’oro con il lancio di un volantino che non necessita assolutamente di presentazioni, uno Sconto Subito che la proietta di diritto nell’Olimpo delle migliori campagne promozionali del periodo, riuscendo a garantire sconti incredibilmente elevati.

Dopo aver soddisfatto pienamente le aspettative nel periodo del Black Friday, l’azienda si gioca il tutto per tutto nel periodo natalizio con una delle migliori soluzioni di sempre. Gli utenti ne potranno fruire senza problemi anche sul sito ufficiale, affidandosi alla spedizione presso il proprio domicilio, purtroppo a pagamento, infatti sarà necessario versare un piccolo contributo in aggiunta a quanto mostrato a schermo.

Le offerte Amazon sono le migliori in assoluto, ecco nuovi codici sconto gratis e prezzi sempre più bassi sul nostro canale Telegram.

MediaWorld: gli sconti sono impareggiabili

Il volantino MediaWorld non è di difficile interpretazione, anzi, non potrebbe essere più semplice. L’utente deve solamente recarsi personalmente in negozio, scegliere i prodotti che più lo aggradano, e completare l’acquisto; fatto questo, quando sarà giunto in cassa riceverà uno sconto proporzionale alla cifra spesa, dipendentemente dal taglio in cui si posiziona.

Più precisamente le riduzioni applicabili sono le seguenti:

50 euro di sconto su una spesa di almeno 500 euro .

di sconto su una spesa di almeno . 100 euro di sconto per una spesa tra 750 e 999 euro .

di sconto per una spesa tra e . 150 euro di sconto per una spesa tra 1000 euro e 1999 euro .

di sconto per una spesa tra e . 300 euro di sconto per almeno 2000 euro di spesa.

La campagna promozionale è ovviamente attiva in ogni negozio in Italia, il volantino può essere sfogliato direttamente sul sito ufficiale, in questo modo godrete nel dettaglio di tutti i singoli sconti.