Da Unieuro tanta tecnologia e smartphone sono effettivamente in offerta a prezzi shock, gli utenti riescono a raggiungere i prodotti maggiormente desiderati, potendo infatti affidarsi ad un volantino che è limitato, ma comunque in grado di soddisfare pienamente le aspettative.

Nell’attesa di conoscere la “presa di posizione” di Unieuro per quanto riguarda il periodo natalizio, l’occhio cade per il momento sul sito ufficiale e sugli sconti che l’azienda ha deciso di attivare direttamente online. Tutti i prezzi che andremo ad elencare sono da considerarsi con spedizione gratuita presso il domicilio, nel caso in cui si spendessero meno di 49 euro, ricordiamo che sarà necessario versare un piccolissimo contributo.

Tutte le migliori offerte Amazon, ed una lunghissima serie di codici sconto gratis, vi aspettano in esclusiva sul nostro canale Telegram.

Unieuro: quali sono i prodotti da acquistare

Nell’immenso catalogo di Unieuro, decidiamo di focalizzare la nostra attenzione direttamente sugli smartphone, in particolare sui prodotti più nuovi ed appena stati presentati. Tra questi troviamo Samsung Galaxy A51 a 279 euro, Xiaomi Mi Note 10 Lite a 299 euro, Samsung Galaxy A20e a 129 euro, Samsung Galaxy S10 Lite a 499 euro, Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 179 euro, Samsung Galaxy A10 a 109 euro, Motorola Moto e7 plus a 139 euro, Samsung Galaxy S20 FE a 499 euro, Oppo Reno 2Z a 229 euro, Huawei P40 Lite a 199 euro, Oppo A9 2020 a 169 euro e similari.

Il volantino Unieuro, come potete tranquillamente immaginare, è davvero immenso e molto vario, di conseguenza non possiamo in nessun modo riassumerlo in un unico articolo. Il consiglio è di collegarvi a questo link per maggiori informazioni.