È sempre importante fare particolare attenzione alle app che installiamo sul nostro smartphone Android. Di fatto, molte di queste potrebbero essere pericolose, in particolar modo per i modelli Huawei, Xiaomi e Samsung Galaxy. È bene che si faccia particolare attenzione anche all’app Immuni, dove pare che un malware abbia ingannato vari utenti. Per fortuna, il suddetto è stato scovato ed eliminato dagli uomini di Cert-AgID in collaborazione con D3Lab. Da questo, è stato possibile vedere come alcuni hacker sono capaci di creare siti che producono in modo fraudolento il repository di Google Play Store.

I suddetti siti riescono a diffondere la stessa app pericolosa tramite pagine che all’apparenza sono uguale a quelle reali, e purtroppo ce n’è una proprio uguale ad Immuni. Anche il sito del Governo ha parlato di ciò: si tratta del dominio play[.]goooogle[.]services, il quale è stato registrato appena una settimana fa. Come spesso succede per le campagne di phishing, si cerca di far leva sui certificati Let’s Encrypt, i quali vengono emessi in via del tutto gratuita.

App pericolose: ecco di seguito la lista di app da cancellare subito

Ovviamente, abbiamo parlato di Immuni perché è il caso più grave, ma ci sono altre app pericolose contenenti dei malware sui Android. Queste, spesso, sfruttano dei domini importanti, come quelli di eBay, Amazon, PayPal ecc., e si insinuano negli smartphone di molteplici persone. Le app fake considerate molto pericolose sono: Amazon Shopping-Search, Find, Ship, and Save-Apps on Google Play files/; Credem-Apps on Google Play files/;Immuni-Apps on Google Play files/; InBank-Apps on Google Play files/; Intesa Sanpaolo Inbiz-App su Google Play files/; Intesa Sanpaolo Mobile-App su Google Play files/; PayPal Business Send Invoices and Track Sales-Apps on Google Play files/; PayPal Mobile Cash Send and Request Money Fast- Apps on Google Play files/; eBay Fai Shopping e Trova Sconti su Ogni Articolo- App su Google Play files.