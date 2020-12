WindTre sfrutta ogni occasione per procedere con il lancio di tariffe speciali. Nonostante ciò mantiene disponibili le offerte All Inclusive, la cui attivazione può essere effettuata indistintamente da tutti i nuovi clienti. Tra queste una delle migliori è la WindTre XLarge, che permette di ricevere ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

50 Minuti verso l’Estero

200 SMS verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile

WindTre XLarge: come attivare l’offerta!

L‘attivazione dell’offerta WindTre XLarge può essere effettuata da tutti gli utenti interessati. Non è necessario procedere con il trasferimento del numero da un altro operatore, infatti WindTre ne rivolge l’attivazione anche a coloro che desiderano richiedere una nuova linea.

I nuovi clienti possono procedere con l’acquisto della nuova SIM, e quindi con l’attivazione della tariffa, recandosi in uno dei punti vendita WindTre; effettuando la prenotazione online e ritirando la SIM in uno dei negozi; o completando l’acquisto online così da ricevere la SIM direttamente a casa tramite corriere, senza sostenere costi di spedizione.

In base alla modalità di attivazione scelta cambia l’importo della spesa iniziale da sostenere. WindTre richiede una spesa di 6,99 euro anziché 49,99 euro con offerta attiva per almeno 24 mesi, in caso di attivazione in negozio; non richiede, invece, alcun costo iniziale in caso di attivazione online, a patto che l’offerta resti attiva per almeno 24 mesi.

Il costo di rinnovo della promozione è di 16,99 euro al mese. I clienti dovranno sostenere la spesa attraverso una delle seguenti modalità di pagamento: carta di credito, conto corrente o carta conto.