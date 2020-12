WindTre fa parte della categoria di operatori telefonici aderenti al cosiddetto “Bonus pc e tablet”. Tanti italiani, proprio a partire da queste ultime settimane, con l’intermediazione dei principali provider – tra cui anche Vodafone e TIM – avranno la possibilità di richiedere lo speciale incentivo del Governo per l’acquisto di dispositivi mobili e per la dotazione di una rete internet.

WindTre ed il bonus da 500 euro con tablet a costo zero

Gli utenti di WindTre che desiderano attivare le promozioni con il “bonus pc e tablet” dovranno compilare il form presente sul sito internet ufficiale del gestore. Il bonus avrà un valore massimo di 500 euro e potrà essere riscattato solo in caso di reddito ISEE inferiore o uguale a 20.000 euro.

Il voucher da 500 euro è già incluso nella doppia offerta che WindTre ha messo a disposizione dei suoi utenti. Il gestore garantisce una parte dell’incentivo per la dotazione di rete internet, una seconda parte invece per l’acquisto di un tablet.

La promozione SuperFibra è la principale iniziativa di WindTre legata all’agevolazione. I clienti pagheranno per il primo anno un corrispettivo mensile di 7,31 euro per internet con Fibra Ottica (già inclusi 260 euro di sconto). Inoltre, gli abbonati riceveranno anche a costo zero il Lenovo Tab M10 FHD Plus, a copertura dei restanti 240 euro del voucher.

La seconda versione di SuperFibra propone invece un prezzo mensile di 12,31 euro per la Fibra Ottica. Per quanto concerne il tablet, invece, gli abbonati riceveranno un Samsung Galaxy TAB S6 LITE al costo scontato di 149,99 euro. In questo caso saranno sfruttati 200 euro per la rete internet e 300 euro per la riduzione sul prezzo di listino del device.