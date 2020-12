Vodafone senza freni, la nuova campagna promozionale prova a strappare i clienti dalle mai di TIM e di alcuni operatori virtuali, puntando tutto sulla qualità dei contenuti, ad un prezzo non particolarmente elevato. L’offerta è disponibile in ogni punto vendita in Italia, ma integra anche limitazioni importanti.

Una di queste riguarda sicuramente la possibilità di attivazione, riservata in esclusiva ai clienti in possesso di una SIM di CoopVoce, Tiscali Mobile o TIM, pronti a richiedere la portabilità del proprio numero di telefono in Vodafone. Il costo iniziale che sarà necessario versare per richiedere la promozione, consiste in 5,01 euro per la suddetta e in 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile; i 15,01 euro complessivi, integreranno ad ogni modo 5 euro di credito residuo da utilizzare a piacimento.

Vodafone: cosa propone l’offerta

L’offerta di casa Vodafone, porta con sé incredibili contenuti, infatti al suo interno si potranno trovare 50 giga di internet alla velocità massima attualmente disponibile, che ricordiamo corrisponde a 600Mbps in download (solo con smartphone abilitati), illimitati minuti da utilizzare per telefonare a chi si vuole, per finire con SMS senza limiti da inviare ad altrettanti numeri di telefono.

Il suo costo fisso è tutt’altro che elevato, infatti l’utente dovrà pagare 9,99 euro al mese, tramite il credito residuo della SIM ricaricabile. Non dimenticate, infine, che sono da considerarsi assenti i vincoli contrattuali di durata, ciò sta a significare che la portabilità lontani da Vodafone potrà essere richiesta in un qualsiasi momento a costo azzerato, o meglio senza penali di alcun tipo da segnalare.