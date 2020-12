TIM ha ben chiare le mosse da qui al prossimo Natale per aumentare il suo già ampio numero di clienti. Il provider italiano vuole investire risorse in un target di pubblico particolarmente strategico: quello dei giovani. In quest’ottica si spiegano le rinnovate tariffe dell’operatore per il pacchetto TIM Young.

L’obiettivo principale della compagnia italiana è quello di proporre al grande pubblico un’alternativa a WindTre ed alle sue ricaricabili pensate per gli under 20 e gli under 30.

TIM, importanti tariffe pensate per i clienti con meno di 25 e 30 anni

La principale promozione di TIM è ora la Young Student Edition. I clienti che scelgono questa proposta avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri, SMS illimitati da inviare a chiunque e 40 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto per il rinnovo dell’offerta è di 9,99 euro ogni mese. L’iniziativa si rivolge esclusivamente agli utenti che hanno età uguale o inferiore a 25 anni.

In alternativa, gli abbonati TIM possono scegliere la tariffa Young Senza Limiti. In questo caso, oltre alla disponibilità di minuti ed SMS senza limiti verso tutti ci sono anche Giga infiniti per la connessione di rete anche con linee 5G. Il prezzo passa a 14,99 euro, ma la tariffa in tale circostanza è aperta a tutti i clienti con età uguale o inferiore ai 30 anni.

Sia per l’una che per l’altra tariffa sono previsti servizi extra molto vantaggiosi. I clienti avranno per sei mesi il servizio TIMmusic Platinum a costo zero. Inoltre, la connessione su app di streaming musicale, social, chat e didattica online non prevede scatti di Giga.