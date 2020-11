Vodafone è uno dei gestori di telefonia che ha aderito al famoso “Bonus pc e tablet”, la nuova misura pensata dal Governo per aiutare i cittadini italiani a dotarsi di un dispositivo e di una rete per la connessione internet. Proprio in queste ore, il provider ha presentato al pubblico la sua prima iniziativa legata all’agevolazione.

Vodafone, la prima promozione legata al “bonus pc e tablet”

A partire dalla seconda metà di Novembre, i clienti Vodafone potranno quindi beneficiare di uno sconto di 500 euro su un piano di abbonamento che prevede questa doppia componente: dotazione di una rete di Fibra ottica ed acquisto contestuale di un tablet.

In particolare, il gestore garantisce 240 euro di bonus per le linee in Fibra ottica e 260 euro di sconto per la dotazione del dispositivo mobile. La scelta del tablet sarà a discrezione dell’utente, in base ai device messi a disposizione da Vodafone. Per quanto concerne invece il piano di telefonia, i clienti di Vodafone andranno a pagare un abbonamento di 19,90 euro al mese, anziché 29,90 euro. Il bonus sarà quindi detratto dall’abbonamento per una somma di 10 euro al mese per 24 rinnovi.

A breve il gestore renderà note tutte le informazioni aggiuntive per l’attivazione di un contratto con l’agevolazione inclusa. Ricordiamo che per Vodafone, così come per gli altri gestori, valgono le stesse linee operative sull’utilizzo del bonus.

Come previsto dal Governo, infatti il voucher per l’acquisto di pc e tablet sarà disponibile solo per gli italiani con reddito ISEE 2020 dal valore uguale o inferiore ai 20.000 euro.