Sarà un Dicembre pieno di regali di Natale per gli utenti di WindTre. Già in questi primi giorni del mese, il provider ha messo a disposizione di tutti i suoi abbonati una serie di iniziative, legate soprattutto alla navigazione internet. Queste promozioni seguono l’onda lunga del Black Friday, mai così ricco di offerte e sconti per tutti gli abbonati WindTre.

WindTre, per il prossimo 6 Dicembre ci sono Giga illimitati e gratis per tutti

WindTre ci tiene quindi ad anticipare gli omaggi natalizi per i suoi abbonati e proprio in queste ore ha ufficializzato una nuova iniziativa disponibile in data unica, il prossimo 6 Dicembre. Questa domenica, infatti, i clienti potranno beneficiare dei vantaggi dell’offerta GigaGift.

Il provider metterà a disposizione Giga illimitati per tutti i profili ricaricabili ed in abbonamento già attivi. La promozione sarà completamente a costo zero e non prevede alcun tipo di sottoscrizione o di richiesta da parte dei clienti. Gli utenti vedranno quindi “congelate” le soglie di consumo internet previste di default con la propria offera di riferimento.

La GigaGift di WindTre avrà validità per una giornata, dalla mezzanotte del 6 Dicembre sino alla mezzanotte del 7 Dicembre. Trascorso l’arco delle 24 ore, gli utenti torneranno ad utilizzare il traffico internet regolarmente previsto con la ricaricabile.

Gli utenti di WindTre proprio in queste ore stanno ricevendo un SMS informativo con le semplici istruzioni di questa promozione. Da sottolineare, infine, che sono previste proroghe per l’offerta anche se, con molta probabilità, l’operatore garantirà altre offerte simili ai suoi utenti nella lunga stagione natalizia.