La sfida tra operatori telefonici è sempre aperta e procede costantemente a colpi di offerte che mirano ad attirare l’attenzione di quanti più clienti, i quali grazie a ciò hanno spesso la possibilità di ottenere tariffe particolarmente vantaggiose. Ad avere l’opportunità di richiedere offerte economiche ma dai contenuti abbondanti vi sono i nuovi clienti del gestore WindTre che decidono di abbandonare il loro precedente operatore effettuando la portabilità. A questi ultimi il gestore nato dall’unione di Wind e 3 Italia dedica l’apposita sezione “Offerte Per Te” presente sul suo sito ufficiale, tramite la quale è possibile conoscere le varie promozioni da attivare dopo aver acquistato una nuova SIM e trasferito il proprio numero a WindTre.

WindTre Offerte Per Te: ecco le migliori offerte operator attack!

A suscitare non poca curiosità sono le tariffe presenti all’interno del pacchetto WindTre Go, rivolto esclusivamente ai clienti di alcuni operatori rivali. Le offerte in questione si dimostrano infatti particolarmente convenienti poiché disponibili a partire da soli 5,99 euro al mese e ricche di contenuti.

WindTre ne riserva l’attivazione soltanto ai clienti Iliad e MVNO, i quali possono conoscere i vari dettagli ed effettuare l’acquisto della nuova SIM accedendo al sito ufficiale dell’operatore. Qui elenchiamo quelle che sono le tariffe più economiche indicando i requisiti necessari per poter procedere con l’attivazione.

Iniziamo dalla WindTre Go 50 Top Plus che permette di ricevere ogni mese quantità illimitate di minuti verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti e 50 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile. L’offerta è disponibile a un costo di rinnovo di soli 5,99 euro al mese; e l’attivazione può essere effettuata esclusivamente dai clienti provenienti da Fastweb, CoopVoce e altri operatori virtuali.

Al secondo posto va sicuramente menzionata la WindTre Go 50 Fire Plus. Il gestore, anche in questo caso, permette di ricevere minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e ben 50 GB di traffico dati ma richiede una spesa di rinnovo di 6,99 euro al mese. L’attivazione della tariffa è riservata ai clienti che procedono con il trasferimento del numero dal gestore Iliad.

Un costo più elevato è previsto dalla tariffa WindTre Go 50 Special Plus che, pur offrendo contenuti identici a quelli previsti dalle due offerte già citate, necessita di un costo di rinnovo di 9,99 euro al mese. L’attivazione dell’offerta può avvenire soltanto dopo aver effettuare la portabilità da LycaMobile.