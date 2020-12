Le tariffe proposte dal gestore WindTre si dimostrano adeguate a tutti gli utenti ma alcuni hanno la possibilità di ricevere promozioni particolarmente economiche e capaci di garantire degli ottimi contenuti. I clienti Iliad e MVNO che effettuano la portabilità del numero, ad esempio, hanno a disposizione due incredibili offerte WindTre, disponibili a partire da soli 5,99 euro al mese.

WindTre: le offerte per i clienti Iliad e MVNO che effettuano la portabilità!

Le offerte rivolte ai clienti Iliad e MVNO che effettuano la portabilità del numero al gestore WindTre sono disponibili online. Accedendo alla sezione “Offerte per te” è possibile conoscere tutte le opzioni disponibili e procedere con l’attivazione. I clienti interessati, quindi, possono acquistare la SIM tramite il sito ufficiale dell’operatore; e completare l’attivazione della tariffa richiesta senza andare incontro ad alcuna spesa iniziale se non a quella relativa alla SIM, appunto, e al primo rinnovo anticipato dell’offerta.

E’ bene ricordare che le offerte proposte da WindTre possono essere attivate in relazione all’operatore da cui si effettua il trasferimento del numero. I clienti Iliad, infatti, possono procedere con l’attivazione della tariffa WindTre Go 50 Fire Plus; i clienti MVNO, invece, hanno a disposizione l’offerta WindTre Go 50 Top Plus.

WindTre Go 50 Fire Plus

I clienti Iliad possono trasferire il numero a WindTre e attivare l’offerta Go 50 Fire Plus andando incontro a una spesa iniziale di 16,99 euro e a un costo di rinnovo di soli 6,99 euro al mese. L’offerta permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati.

WindTre Go 50 Top Plus

I clienti Fastweb, PosteMobile e provenienti da altri MVNO hanno a disposizione l’offerta WindTre Go 50 Top Plus, che necessita di una spesa iniziale di 15,99 euro e di un costo di rinnovo di 5,99 euro al mese. La tariffa permette di ottenere mensilmente: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati.