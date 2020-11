I clienti del gestore francese Iliad continuano ad essere nel mirino degli operatori rivali, i quali si impegnano costantemente nel proporre loro delle tariffe quanto più convenienti con l’intento di convincerli a procedere con il trasferimento del numero. A tal fine WindTre sfoggia la sua WindTre Go 50 Fire Plus, una tariffa che permette di ricevere ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati

WindTre Go 50 Fire Plus: costo e attivazione dell’offerta!

L’offerta WindTre Go 50 Fire Plus prevede un costo di rinnovo di soli 6,99 euro al mese e non necessita di alcun costo di attivazione. I clienti Iliad possono ottenerla accedendo al sito ufficiale del gestore, tramite la sezione “Offerte Per Te” che permette di conoscere e attivare le varie tariffe operator attack attualmente proposte da WindTre.

L’attivazione, dunque, avviene gratuitamente ma è prevista una spesa iniziale di 16,99 euro tramite la quale si va incontro al costo della nuova SIM e al primo rinnovo anticipato della tariffa richiesta.

La SIM WindTre è spedita dal gestore tramite corriere e non è necessario sostenere alcun costo di spedizione. I clienti possono ricaricarla in qualsiasi momento tramite l’app ufficiale, che può essere scaricata gratis e che consente, inoltre, di effettuare svariate operazioni. Il gestore consente infatti di utilizzarla per ricaricare la SIM, monitorare la tariffa e quindi conoscere i consumi effettuati; verificare la presenza di promozioni dedicate dal gestore e personalizzare la propria offerta.

L’offerta WindTre Go 50 Fire Plus include nel prezzo anche alcuni servizi extra, che potranno essere disattivati in qualsiasi momento senza incappare in penali o costi di disattivazione.