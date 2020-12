I prezzi di Bennet sono sempre più bassi nel nuovissimo volantino che punta a soddisfare pienamente le richieste, e le necessità, dei tantissimi consumatori che al giorno d’oggi vorrebbero riuscire a risparmiare su ogni singolo acquisto effettuato.

Grazie al volantino Bennet, ognuno di noi avrà la possibilità di recarsi personalmente in negozio, entro e non oltre il 9 dicembre, scegliere il terminale che più lo aggrada, ed acquistarlo con garanzia legale della durata di 24 mesi. L’unica cosa da sapere riguarda sicuramente la scarsa disponibilità in termini di prezzi, non bisogna dimenticare, infatti, che sono pochissime le unità distribuite nei vari negozi sparsi per il territorio.

Bennet: gli sconti sono per tutti gli utenti

Gli sconti da Bennet sono disponibili per tutti gli utenti, anche per coloro che vogliono acquistare uno smartphone marchiato Apple, come ad esempio l’iPhone XR. Chiaramente non parliamo di un modello estremamente recente, tuttavia le prestazioni sono ancora più che adeguate, se considerato il prezzo finale di soli 499 euro.

Molto interessante è anche la proposta legata all’Apple iPad, infatti il consumatore potrà spendere solamente 269 euro per la versione solo WiFi, ovviamente senza brandizzazione.

In ultimo, se interessati agli smartphone Android, ecco arrivare l’ottimo Xiaomi Redmi Note 9, in vendita a soli 159 euro. Per maggiori dettagli in merito al volantino Bennet, aprite le pagine che potete trovare elencate nel nostro articolo, ricordando che gli acquisti sono da effettuare nei singoli punti vendita in Italia.