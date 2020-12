Le offerte dello Speciale Multimediale di Esselunga sono davvero da pazzi, gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su tantissimi prodotti a prezzi scontati, senza dover minimamente essere costretti a rinunciare alla qualità generale degli stessi, o comunque dover pagare cifre particolarmente elevate.

Il volantino corrente, come tutte le altre proposte di Esselunga, risulta essere disponibile in via esclusiva nei punti vendita dislocati per il territorio nazionale, senza distinzioni o limitazioni particolari da segnalare. I singoli prodotti vengono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, ma sopratutto sono completamene sbrandizzati, di conseguenza ogni aggiornamento verrà rilasciato dal produttore, e non da un operatore telefonico.

Esselunga: gli sconti sono davvero tantissimi

Gli sconti messi sul piatto da Esselunga sono davvero tantissimi e molto vari tra di loro, il top di gamma che spicca su tutti è sicuramente l’Apple iPhone 11, uno smartphone lanciato sul mercato nel corso del 2019, ed oggi in grado di soddisfare pienamente le aspettative dei più esigenti, con un prezzo di vendita che non va oltre i 598 euro.

Coloro che invece vogliono cercare di risparmiare il più possibile, possono affidarsi a modello decisamente più economici, del calibro di Samsung Galaxy A41, samsung Galaxy A71, Xiaomi Mi 10 Lite 5G, Apple iPhone SE 2020 o Xiaomi Redmi 9. Da segnalare, se interessati al brand dell’azienda sudcoreana, la presenza di Samsung Galaxy S20 FE a soli 548 euro.

Per conoscere il volantino Esselunga, collegatevi qui entro il 31 dicembre 2020.