Anche i giorni successivi al Black Friday si confermano pieni di grandi iniziative per gli utenti di WindTre. Oltre alle tariffe messe a disposizione di tutti gli utenti che attiveranno una nuova SIM da qui al prossimo Natale, il gestore vuole anche valorizzare la fedeltà di tutti quegli abbonati che non hanno effettuato la portabilità del numero.

WindTre, confermate anche a Dicembre le migliori offerte Giga Boom

Dopo il Black Friday, alcuni selezionati abbonati di WindTre potranno attivare ancora le iniziative Giga Boom. Queste offerte sono dedicate alla navigazione internet e devono essere considerate come integrative rispetto alla ricaricabile di riferimento.

I clienti che attiveranno una delle varie offerte Giga Boom potranno beneficiare di quote extra per internet per un periodo di tre mesi. In base al taglio delle soglie di consumo è previsto un pagamento una tantum da parte degli utenti.

Gli abbonati WindTre che decideranno di attivare la versione con 50 Giga, ad esempio, pagheranno 8,99 euro. Per gli abbonati che optano per la versione di Giga Boom con 120 Giga è previsto invece un pagamento unico di 13,99 euro. Disponibile anche la versione dell’offerta che prevede Giga illimitati: in questo caso gli abbonati dovranno pagare 29,99 euro.

Per gli ex abbonati di 3 Italia, è disponibile che una versione di Giga Boom con 150 Giga per internet. In questo caso, il prezzo una tantum sarà di 15,99 euro.

Le iniziative di WindTre sono disponibili per una cerchia di utenti selezionati dell’operatore in questo mese di Dicembre. Il gestore sta contattando i clienti idonei all’offerta direttamente via SMS.