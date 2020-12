TIM: dicembre sarà il mese delle grandi promozioni per la famosa compagnia

La compagnia telefonica TIM ha pensato bene di regalare ai suoi clienti delle promozioni speciali in occasione del Natale. E così è nata una campagna promozionale mirata all’acquisizione di ulteriori clienti durante il periodo natalizio.

La prima promo da segnalare è indirizzata ai clienti dell’operatore Digi Mobil. Questi possono attivare la tariffa TIM Steel SIM Pro ad un costo mensile di soli 7,99 euro. Cosa propone la promo? Ben 70 Giga e minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali. Tariffa analoga (o quasi) prende il nome di TIM Steel Pro ed è dedicata a tutti i clienti provenienti da Fastweb e dagli MVNO che si appoggiano su rete TIM. In tal caso il costo è identico ma i giga diminuiscono a 50.

TIM: la nuova promo propone 100 Giga di traffico dati

L’operatore TIM però non si è dimenticato dei clienti provenienti dai restanti MVNO. Ha infatti offerto loro una nuova promo denominata Titanium New, la quale prevede minuti illimitati verso tutti e ben 100 Giga in 4G alla modica cifra di 9,99 euro al mese. Possono attivare la tariffa in questione gli utenti provenienti da 1Mobile, Optima Mobile, Daily Telecom, Iliad, PosteMobile ESP, PosteMobile Full, operatori virtuali sotto Europe Energy (Withu), Plintron Italia Full, NV mobile, Green ICN, Intermatica, Spusu, NTMobile, Rabona, Enegan e NoiTel. Il suo costo di attivazione è di soli 3 euro mentre la SIM ha un costo una tantum di 10 euro.

TIM ha inoltre comunicato ai nuovi utenti che, qualora si presentasse il bisogno di utilizzare gli SMS, è attivabile anche la nuova promozione TIM Special x Te. Quest’ultima, con soli 9,99 euro al mese, offre minuti ed SMS illimitati verso tutti e ben 50 Giga di traffico internet.