L’operatore 3 Italia ha recentemente deciso di tentare, non solo i clienti dei più importanti operatori italiani, ma anche quelli di operatori virtuali. Sta infatti proponendo loro delle offerte molto vantaggiose.

Secondo le ultime indiscrezioni, le offerte sono riservate ad attuali clienti di operatori virtuali, esclusi Fastweb Mobile, Poste Mobile, LycaMobile, Kena Mobile e ho.Mobile. Scopriamole insieme.

3 Italia tenta i clienti degli operatori virtuali

La prima offerta che sta proponendo si chiama Play 50 Super, che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 50 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile a soli 5.99 euro al mese. L’offerta prevede l’addebito della tariffa sul proprio credito residuo e non prevede alcun contributo di attivazione a patto che la SIM rimanga attiva per almeno 24 mesi. In caso contrario verranno addebitati 2.04 euro per ogni mese mancante ai due anni dall’attivazione.

Per tutti i clienti che sceglieranno l’addebito su carta di credito o conto corrente, l’offerta muterà il nome in All-In 100 Super e prevederà le stesse condizioni contrattuali di quella appena descritta, tranne per il quantitativo di traffico dati mensile, che passerà da 50 GB a 100 GB. Vi ricordo che l’operatore in questione ha recentemente lanciato la Play 50 Unlimited che permette di ottenere minuti, SMS e Giga ad un prezzo molto vantaggioso.

Questa offerta nel dettaglio comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico internet al prezzo di 6.99 euro al mese, attivabile anche da tutti gli attuali clienti Iliad. I costi di attivazione sono anche in questo caso di 0 euro, a cui andranno aggiunti i 10 euro del costo della nuova SIM. Per maggiori informazioni non vi resta che dare un’occhiata al sito ufficiale dell’operatore.