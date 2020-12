Da Bennet torna la campagna promozionale intitolata Spacca Prezzi, una soluzione incredibilmente interessante e varia, che permette ad ogni consumatore di poter accedere a prodotti dalla qualità superiore, a prezzi sempre più abbordabili.

Il volantino discusso nell’articolo, come sempre accade quando parliamo della suddetta azienda, risulta essere disponibile solo in negozio fino al 9 dicembre 2020, ciò sta a significare che l’utente dovrà necessariamente recarsi personalmente nello stesso per completare la compravendita. Allo stesso modo, è importante ricordare che il quantitativo di scorte distribuito è limitato, ciò sta a significare che sarà assolutamente necessario prendere una rapida decisione, poiché si rischia fortemente di non poter accedere ai prodotti.

Bennet: quanti sconti per tutti gli utenti

I dispositivi in promozione da Bennet non sono tantissimi, bisogna ammetterlo, ma i pochi inclusi nella campagna sono stati effettivamente scontati a prezzi fortemente interessanti. Primo fra tutti l’ottimo Apple iPhone XR, uno smartphone di fascia alta, ormai deprezzato a causa della prolungata presenza sul mercato, effettivamente disponibile a 499 euro (contro un listino di 599 euro). Discorso simile per il nuovo Apple iPad da 10.2 pollici in versione solo WiFi, qui il cliente potrà pagare solamente 269 euro (quando in realtà costa ben 389 euro).

Concludiamo il trittico di prodotti consigliati con lo Xiaomi Redmi Note 9, uno smartphone che appartiene alla fascia bassa del mercato nazionale, e che oggi viene proposto a 159 euro in versione sbrandizzata.

Il volantino Bennet può essere sfogliato nel dettaglio direttamente qui sotto.