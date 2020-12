Android: tante app e giochi del Play Store diventano gratis solo oggi

Non ci sono tanti discorsi da fare: in questo momento Android è il sistema operativo mobile più utilizzato in assoluto e senza contendenti sensibili. È rimasta solo Apple tra le aziende in grado di insidiare Google nel mondo degli smartphone, anche se c’è molta distanza. Ovviamente non si tratta di una differenza in quelle che sono le capacità e soprattutto le prestazioni, ma solo per quanto concerne il numero di persone che utilizzano una piattaforma piuttosto che un’altra.

Il robottino verde è diventato celebre proprio grazie alla sua versatilità, la quale ha portato tantissimi benefici al pubblico. Non c’è infatti bisogno di imparare tecniche complicate per modificare l’aspetto del proprio dispositivo mobile. Questa è infatti una peculiarità di Android, ovvero quella di poter cambiare temi, icone e quant’altro anche con l’aiuto del Play Store. Quest’ultimo poi risulta una delle invenzioni meglio riuscite di Google, visto che al suo interno include contenuti utili o semplicemente atti al divertimento. Durante gli scorsi giorni sono arrivati i soldi anche sulla merce del Play Store, con titoli tra app e giochi a pagamento offerti gratis.

Android, gli utenti possono scaricare oggi tanti contenuti a pagamento gratis

In basso trovate una lista piena di contenuti a pagamento offerti gratis dal Play Store di Android. Ovviamente potete scaricarli dai link diretti: