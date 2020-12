OnePlus 9 sarà la prossima serie di smartphone dell’azienda, la quale dovrebbe procedere con il lancio nei primi mesi del 2021. I dispositivi che andranno a formarla saranno OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro ma si presume possa arrivare anche una terza variante chiamata OnePlus 9E.

OnePlus 9 e 9 Pro: ecco le specifiche tecniche, la data di lancio e il costo dei nuovi dispositivi!

Le specifiche tecniche dei dispositivi in arrivo sono emerse in rete di recente e un noto leaker ha consentito di ottenere un quadro completo diffondendo alcune immagini che riproducono il presunto design degli smartphone. Sfruttando le immagini e le informazioni conosciute, Concept Creator ha prodotto alcuni render, condivisi da LetsGoDigital, che ci permettono di osservare la variante Pro nella sua completezza.

OnePlus 9 Pro mostra un display QHD+ da 6,7 pollici che accoglie in alto a sinistra una fotocamera frontale, probabilmente costituita da un sensore da 32 megapixel; e sotto il quale si trova il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali. Molto probabilmente il dispositivo monterà un processore Qualcomm Snapdragon 875 e la sua batteria supporterà la ricarica rapida a 65W.

Il retro del dispositivo si dimostra particolarmente interessante in quanto sede di una quad camera le cui specifiche non sono ancora emerse ma che si presume possa essere costituita da sensori simili a quelli adottati dall’azienda per il predecessore OnePlus 8 Pro.

In merito al lancio della nuova serie non è stata ancora comunicata alcuna data certa ma l’azienda dovrebbe procedere attraverso un evento online nel mese di marzo. Si presume che il costo possa aggirarsi sui 600,00 euro per la versione base arrivando ai 900,00 euro per il modello Pro. Le informazioni sulla presunta versione 9E sono ancora poche, la presenza del dispositivo emerge in seguito al tweet del leaker Max Jambor che si limita a comunicarne l’esistenza. Nei prossimi giorni potrebbero quindi emergere ulteriori indiscrezioni tramite le quali sarà possibile conoscere anche OnePlus 9E.