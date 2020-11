Con l’ottava generazione di device top di gamma abbiamo visto che il produttore cinese OnePlus ha deciso di non presentare una variante Pro. Nonostante questo, da alcuni giorni sono cominciati ad emergere in rete molti rumors riguardanti l’imminente arrivo sul mercato del OnePlus 9 Pro e ora il noto leaker @OnLeaks ha pubblicato alcune immagini renders che ci mostrano come sarà il design.

Ecco come sarà il design del prossimo top di gamma di OnePlus

La nota azienda cinese ha presentato da poche settimane sul mercato mobile i suoi primi smartphone appartenenti alla fascia medio-bassa del mercato, ma a quanto pare è già al lavoro per la realizzazione dei prossimi top di gamma. Nello specifico, nel corso delle ultime ore il leaker @OnLeaks ha pubblicato alcune immagini renders del prossimo OnePlus 9 Pro.

Come è possibile notare dai renders, l’azienda ha deciso di non discostarsi molto dall’aspetto estetico del predecessore, cioè il OnePlus 8T. Sul retro, infatti, anche questo smartphone avrà una zona rettangolare posta in alto a sinistra dove verranno collocati i sensori fotografici. Una piccola differenza la troveremo però per quanto riguarda la parte frontale. Qui, infatti, sembra che ci troveremo un display con i bordi leggermente curvi, un po’ come già visto sullo scorso OnePlus 8 Pro. Permane, invece, il singolo foro per la fotocamera anteriore, il quale è sempre collocato in alto a sinistra.

Al momento non ci sono molti dettagli riguardanti le specifiche tecniche di questo device ma, stando a dei precedenti rumors trapelati in rete, il processore montato a bordo potrebbe essere il SoC Snapdragon 875 di casa Qualcomm.