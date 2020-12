A quanto pare una brutta notizia è all’orizzonte per i clienti Intesa Sanpaolo, stando agli ultimi rumors, sembrerebbe che negli ultimi tempi stia fortemente circolando in rete un SMS un po’ troppo fuori dal comune, il quale invita gli utenti a compiere determinate azioni che a prima apparenza sembrerebbero comuni e assolutamente previste dalla banca ma che in realtà di comune non hanno proprio nulla, vediamo meglio e nel dettaglio.

SMS truffa

Come potete ben leggere, l’SMS in esame avvisa l’utente che lo ha ricevuto, di un possibile blocco in corso d’opera sul proprio conto corrente, intimandogli di cliccare al link sottostante per procedere allo sblocco della situazione, ovviamente il consiglio che vi diamo è assolutamente quello di non aprire quel link e di ignorare l’SMS, dal momento che se doveste cascarci, il link vi rimanderà ad una falsa area clienti dove, una volta inseriti i dati della carta o del conto, essi vi verranno rubati in pochi secondi, per poi essere utilizzati dagli hacker per svuotare il conto dove tenete depositati i risparmi magari di una vita.

Fate molta attenzione a questo tipo di SMS o comunicazioni testuali, dal momento che sono spessissimo delle truffe, abbiate occhio molto scettico in quanto spesso la forma cambia ma la struttura rimane sempre la stessa, dunque basta fare attenzione per capire dove sta la truffa.

Ricordate infine che le banche comunicano con i clienti sempre tramite canali diretti e certificati come PEC e chiamate vocal al telefono, mai tramite dei comuni SMS.