Whatsapp è da sempre il client di messaggistica numero uno al mondo. Circa 4 miliardi di persone in tutto il mondo, infatti, utilizzano quotidianamente l’applicazione per scambiarsi messaggi con amici e familiari. Ciononostante, però, l’app di messaggistica nasconde al suo interno alcune funzionalità molto interessanti che non tutti conoscono. Scopriamo quindi di seguito alcuni trucchi per migliorare l’utilizzo del servizio.

Whatsapp: ecco le 5 funzionalità segrete dell’app

1 – Scorciatoie per le chat

Spesso, quando abbiamo necessità di effettuare delle operazioni su una chat come svuotare, archiviare ecc., ci addentriamo all’interno di quest’ultima. Tutto ciò, però, non è in realtà necessario poiché, grazie alle scorciatoie presenti nella lista delle chat attive, basterà scorrere a destra o a sinistra per effettuare velocemente queste operazioni.

2 – Inviare lo stesso messaggio a più persone

Una delle funzionalità nascoste più interessanti di Whatsapp è in assoluto la possibilità di creare delle Broadcast List. Accedendo all’apposita sezione presente nella lista delle chat, sarà possibile creare delle liste di utenti ai quali inviare lo steso messaggio contemporaneamente. Comodo no?

3 – Ricerca rapida di un immagine o di un documento

Quando siamo alla ricerca di un immagine, spesso ci addentriamo nelle chat senza ben ricordare la data in cui l’immagine, o il documento, è stato condiviso. Per evitare tutto ciò Whatsapp permette di accedere ai media della chat rapidamente cliccando sul nome del contatto o del gruppo. Attraverso questa sezione ci si potrà spostare facilmente tra immagini, documenti e link inviati.

4 – Impostare un suono diverso per ogni chat

Spesso un piccolo suono può identificare qualcosa di specifico. E’ proprio questo il concetto alla base di questa funzionalità nascosta di Whatsapp. Impostare una suoneria diversa in base al contatto che ci sta scrivendo/chiamando è molto semplice. Per farlo basterà infatti recarsi all’interno della chat, cliccare sul nome del contatto e selezionare la voce “Mostra Contatto” all’interno del menu con tre pallini. A questo punto potrete modificare facilmente la sezione “Notifiche Personalizzate”.

5 – Impostare le chat più importanti

Tra gruppi, chat di amici ed auguri vari, capita spesso di perdersi le chat più importanti con un proprio familiare o con la propria compagna. Whatsapp offre quindi una soluzione per evitare tutto ciò. Basterà infatti effettuare un tap prolungato sulla chat per richiamare il pulsante “Fissa in Alto”.