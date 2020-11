Il Black Friday è sempre uno dei momenti migliori per fare acquisti, dal momento in cui le aziende offrono molti prodotti a prezzi scontati e in promozione.

In queste ore, realme 7 5G ha registrato il record di vendite ed è il dispositivo più acquistato tra quelli in promozione dell’azienda, ed è riuscito sin dal primo giorno del lancio a conquistare numerosi utenti grazie al notevole rapporto qualità-prezzo.

Black Friday, realme 7 5G è il vero must-have da acquistare

Madhav Sheth, Vice Presidente di realme e CEO di realme Europa, ha confermato: “realme ha una mission importante: offrire a tutti la tecnologia 5G. L’Europa è un mercato importante per realme ed è per questo che abbiamo lanciato prima qui questo nuovo dispositivo. Raggiungere questi fantastici risultati è stato un grande traguardo e ci avvicina sempre di più al nostro obiettivo ovvero offrire il 5G a tutti”.

Realme 7 è dotato di uno schermo da 6,5 pollici con foro per la fotocamera frontale e frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz, per un rapporto schermo-corpo del 90,5%. Lo smartphone è alimentato dal processore Mediatek Dimensity 800U, realizzato con tecnologia 7nm e dotato di due core Cortex-A76 ad alte prestazioni fino a 2,4GHz e sei core Cortex-A55 ad alta efficienza fino a 2GHz e supporta la tecnologia 5G+5G DSDS, oltre al Dual 5G SIM.

Realme 7 è in vendita al prezzo di 179 euro. In occasione del Black Friday, dal 27 al 30 novembre, realme sta offrendo una vasta gamma di prodotti con sconti fino a 200 euro su realme.com, Amazon e Unieuro. Per saperne di più clicca: https://event.realme.com/eu/it-black-friday-2020/.