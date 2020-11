Il Cyber Monday di MediaWorld lo possiamo definire quasi un tripudio di offerte, un buonissimo insieme di sconti e di prezzi appositamente pensati per gli utenti che non sono rimasti soddisfatti dalle riduzioni applicate in occasione del Black Friday, e sono ancora alla ricerca di occasioni per spendere il meno possibile.

Con la giornata odierna si conclude il primo weekend di sconti e di offerte, notoriamente amato dagli utenti in quanto apre le porte al periodo natalizio. Tutti gli sconti di MediaWorld sono perfettamente fruibili anche online sul sito ufficiale, in questo caso è bene ricordare che i prezzi saranno identici, ma sarà previsto un costo per la spedizione al proprio domicilio (da aggiungere a quanto mostrato a schermo).

MediaWorld: il Cyber Monday è un tripudio di offerte

Con il Cyber Monday di MediaWorld, tutti gli utenti si ritrovano tra le mani alcune offerte veramente molto speciali, tra queste spiccano sicuramente due smartphone: Samsung Galaxy Note 20 e Apple iPhone 12 Mini.

Nel primo caso parliamo di uno smartphone lanciato sul mercato a settembre 2020, e desideratissimo dalla maggior parte di noi, purtroppo però irraggiungibile a causa di un prezzo decisamente superiore alla media. Oggi, grazie al volantino corrente, viene proposto a 679 euro in versione no brand.

L’Apple iPhone 12 Mini è un neonato a tutti gli effetti, appena giunto sul mercato, viene già proposto in offerta a 100 euro in meno rispetto al listino originale, da acquistare immediatamente a 799 euro.

