Il volantino Unieuro pensato in occasione del Black Friday è assolutamente da primato, una campagna promozionale grazie alla quale l’utente si ritrova ad avere la possibilità di scoprire da vicino i migliori prodotti di tecnologia, a prezzi quasi mai visti prima.

Per essere il più vicina possibile agli utenti costretti entro la propria abitazione, Unieuro ha giustamente pensato di attivare la stessa campagna anche sul sito ufficiale, in tal modo ognuno di noi potrà completare l’acquisto dal divano di casa, ricevendo la merce a domicilio a costo azzerato, previa spesa di almeno 49 euro. E’ presente, come al solito, anche la rateizzazione senza interessi, definita Tasso Zero, solo nel momento in cui si supererà una determinata cifra.

Unieuro: tantissimi sconti per tutti i gusti

Gli sconti di Unieuro sono per tutti i gusti, e sono assolutamente da consigliare agli utenti che vogliono mettere le mani su un top di gamma, senza doversi preoccupare del prezzo finale. Il modello cardine dell’intera campagna è sicuramente il Samsung Galaxy S20 FE, la fan edition appena comparsa sul mercato nazionale, che presenta sostanzialmente le stesse specifiche tecniche del Galaxy S20, ma con il processore Qualcomm Snapdragon 865. Il suo prezzo di vendita, a differenza di quello che si sarebbe potuto pensare, non risente dell’essere “neonato” nel mercato nazionale, infatti viene proposto a soli 449 euro.

Tantissime sono le alternative presenti nel volantino Unieuro, per questo motivo vi invitiamo ad aprire il prima possibile le pagine della campagna promozionale, tutte riassunte direttamente sul sito ufficiale.