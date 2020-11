Negli ultimi giorni, nell’industria dei giochi sono circolate voci secondo cui Marvel’s Avengers ha venduto ben al di sotto delle aspettative di Square Enix, il che ha portato a un trimestre finanziario deludente per l’editore. Ora, una trascrizione ufficiale di un briefing per gli investitori di Square Enix conferma che il gioco ha avuto prestazioni inferiori, il che ha portato la divisione HD Games dell’editore a registrare una perdita complessiva.

I motivi dell’insuccesso e le strategie per migliorare le vendite future

“Il sottosegmento HD Games ha registrato una perdita operativa poiché le vendite iniziali di Marvel’s Avengers erano inferiori a quanto ci aspettavamo e non sono state in grado di compensare completamente l’ammortamento dei costi di sviluppo del gioco”, si legge in una parte del briefing. “Nella seconda metà dell’anno fiscale, speriamo di compensare la lentezza delle vendite iniziali offrendo ampi contenuti aggiuntivi per aumentare le nostre vendite”.

In una sessione di domande e risposte, un investitore ha stimato la perdita operativa della divisione HD Games nel secondo trimestre di quest’anno in circa 7 miliardi di yen, ovvero circa 67 milioni di dollari. La società ha attribuito le lente vendite del gioco, in parte ai ritardi nel marketing causati dalla pandemia COVID-19.

Alla domanda sulla volatilità della divisione HD Games, Square Enix ha risposto che considera la totalità del suo segmento Digital Entertainment piuttosto che la divisione HD Games in isolamento, utilizzando entrate stabili da MMO e giochi mobili per compensare potenziali perdite di giochi ad alto budget come i Vendicatori.

Marvel’s Avengers riceverà presto un nuovo DLC che aggiungerà Kate Bishop al gioco, con Clint Barton in arrivo nel 2021. Forse questo stimolerà alcune vendite che aiuteranno Square Enix a compensare i costi di sviluppo del gioco. Un recente aggiornamento al gioco ha aggiunto un sistema di ping AI per rendere più facile guidare i tuoi compagni. Anche un aggiornamento completo di nuova generazione per Marvel’s Avengers arriverà il prossimo anno gratuitamente.