Come ormai consuetudine, CoopVoce continua ad affiancare l’offerta principale, la Top 50, ad una più economica e con bundle ridotto. Parliamo del profilo tariffario EASY.

Quest’ultima è stata infatti prorogata fino al prossimo 13 gennaio 2021, dando così la possibilità a tutti i clienti di scegliere la proposta più adatta alle proprie esigenze e consumi. Scopriamo insieme il bundle completo che propone.

CoopVoce proroga l’offerta Easy fino al 13 gennaio 2021

L’offerta EASY ha un costo mensile di 4.50 euro e mette a disposizione 300 minuti di chiamate verso tutte le numerazioni nazionali, 300 SMS e 3 Giga in 4G (fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload). Minuti, SMS e traffico dati messi a disposizione ogni mese, possono essere utilizzati anche in Roaming in UE senza limitazioni.

Al superamento dei minuti e SMS compresi nel mese si applicano le condizioni del piano tariffario base attivo sulla SIM, mentre il traffico internet è inibito. La promozione prevede rinnovo automatico ogni mese. Nel caso in cui il credito residuo risultasse insufficiente, l’offerta viene sospesa per 30 giorni. Per riattivarla è necessario ricaricare entro 30 giorni, altrimenti verrà disattivata.

Ricordiamo che la nuova SIM Evolution di CoopVoce, rilasciata in fase di acquisto viene fornita con 5 euro di traffico incluso, così suddiviso: 1 euro di credito standard e 4 euro di bonus. Il bonus in questione è utilizzabile come il credito standard, anche per i rinnovi delle offerte, ma in caso di cessazione utenza o portabilità in uscita, va perso. Per scoprire maggiori dettagli o tutte le altre offerte proposte da CoopVoce, visitate il sito ufficiale dell’operatore.