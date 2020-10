CoopVoce Easy: è tornata la promozione con 10 gb a 4,50 euro al mese

La promozione dell’operatore FULL MVNO su rete TIM propone 300 minuti verso tutti fissi e mobili in Italia, 300 SMS sempre senza limitazioni e 3GB di internet in 4G al costo mensile di 4,50€. La sua validità termina il 18 Novembre in tutti i negozi della catena.

La tariffa in questione non ha limitazioni per quanto riguarda il roaming UE, ovviamente bisognerà utilizzare il proprio bundle senza esagerare.

Nel caso in cui questo non accadesse e dovessero terminare minuti, messaggi o Giga, è possibile rinnovare in anticipo l’offerta, proprio come succede per i clienti ho.mobile con il servizio Riparti.

La promozione è disponibile anche per i già clienti Coop al costo di 9€ una tantum che viene richiesto al momento del pagamento del primo canone mensile.

La nuova tariffa è disponibile per tutti i nuovi clienti sia in portabilità sia per i nuovi iscritti e prevede un pagamento di 10€. Nella nuova SIM saranno inclusi 5€ di credito telefonico che possono essere utilizzati per il primo mese.