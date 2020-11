Netflix, il popolare servizio di streaming, ormai cancella sempre più frequentemente le serie di “minore” successo.

Negli ultimi anni, una serie di spettacoli acclamati dalla critica hanno subito una prematura scomparsa sulla piattaforma, poiché i dirigenti esaminano attentamente quale dei loro programmi attira il maggior numero di nuovi abbonati.

Tra le perdite più controverse ci sono state l’intera formazione dei Defenders della Marvel, The OA, e la serie animata Tuca & Bertie, che ha recentemente trovato una nuova prospettiva di vita su Adult Swim.

La pandemia di coronavirus ha solo reso le cose più difficili, con costi crescenti che inviano show televisivi precedentemente rinnovati alla fine del ciclo.

Tra le vittime ci sono i drammi per giovani adulti The Society e I Am Not Okay With This, così come l’amata serie di wrestling GLOW, che i fan aspettavano impazientemente.

Le serie Tv che Netflix ha cancellato nel 2020

GLOW

Il dramma sul wrestling di Netflix ha interrotto la produzione della sua quarta stagione all’inizio di quest’anno a causa della pandemia di coronavirus. L’aumento dei costi associati ai suoi set e al cast, così come le preoccupazioni sulla sicurezza per la diffusione del COVID-19, sono stati tutti fattori nella decisione shock dello streamer di eliminarlo del tutto.

The Society

Ha avuto il suo rinnovo revocato, a causa delle complicazioni causate dalla pandemia di coronavirus.

I Am not ok with this

Il dramma fantasy del team dietro The End of the F *** ing World avrebbe dovuto ottenere una seconda stagione, ma questi piani sono stati abbandonati nel caos del COVID-19.

Teenage Bounty Hunters

Questa commedia per adolescenti ha ricevuto una risposta moderatamente positiva da parte della critica, ma è stata cancellata solo dopo la sua prima stagione quando non è riuscita ad attirare un vasto pubblico.

The Dark Crystal: Age of Resistance

La serie fantasy vincitrice di un Emmy ha mostrato alcuni lavori di burattini davvero incredibili, ma non è riuscita a garantire una seconda stagione su Netflix.

Altered Carbon

Questa serie cyberpunk aveva i suoi fan, ma riuscì solo a raccogliere una tiepida accoglienza critica e non raggiunse mai le vette di popolarità necessarie per una terza produzione.

Patriot Act con Hasan Minhaj

L’acclamato talk show americano è stato una cancellazione a sorpresa da Netflix nell’agosto 2020, provocando proteste da parte dei fan della commedia.

Alza Charlie

La sitcom DJ di Idris Elba è rimasta nel limbo per un po’ di tempo, ma è stata ufficialmente cancellata nell’aprile 2020, più di un anno dopo il debutto della prima stagione.

V-Wars

Il dramma sui vampiri interpretato da Ian Somerhalder non è riuscito a sopravvivere oltre la sua prima stagione.

October Faction

Un’altra serie fantasy che ha raggiunto una fine anticipata è stata October Faction, che è stata stroncata dalla critica e largamente ignorata dal pubblico.

Le terrificanti avventure di Sabrina

The Riverdale spin-off non tornerà dopo la sua quarta stagione, annullando ogni speranza di un epico crossover.

Spinning Out

Il dramma sul pattinaggio sul ghiaccio Spinning Out, con Kaya Scodelario, è stato eliminato all’inizio di quest’anno.

Messia

Il thriller di Michelle Monaghan Messiah si è rivelato una delle prime cancellazioni di alto profilo di Netflix dell’anno.