I fan del franchise di EA Soccer possono giocare a FIFA 21 da ottobre su Xbox One, PS4 e PC, con le versioni di nuova generazione del gioco programmate per sbarcare su PS5 e Xbox Series X | S il 4 dicembre.

Se possiedi il gioco sulla precedente generazione di console otterrai automaticamente la versione aggiornata come aggiornamento gratuito. La società ha promesso nuove funzionalità che in precedenza non erano disponibili. Purtroppo, i giocatori PC non saranno inclusi in nessuno di questi aggiornamenti di nuova generazione, indipendentemente dal fatto che tu abbia già acquistato il gioco o meno.

Fifa 21, l’aggiornamento per PC non avverrà

Le nuove funzionalità incluse nell’imminente aggiornamento “Gen-5” sono la deformazione della palla, la definizione muscolare e una nuova angolazione della telecamera, che possono essere apprezzate dai giocatori che sono riusciti a impadronirsi di una nuova console. Durante una recente intervista a Eurogamer, EA è stata interrogata sulla decisione di escludere i lettori PC dagli aggiornamenti gratuiti delle funzionalità, nonostante il rilascio delle schede grafiche di ultima generazione.

Il produttore esecutivo Aaron McHardy ha risposto che la decisione di mantenere basse le specifiche del PC era una questione di inclusività. “Quando abbiamo esaminato su quale generazione mettere il gioco per PC, abbiamo esaminato i nostri fan e le capacità che avevano con l’hardware che hanno. Quando l’abbiamo esaminato, abbiamo capito che per eseguire il gioco della quinta generazione, la specifica minima sarebbe cambiata “.

Le specifiche effettive richieste per giocare a FIFA su un PC sono più modeste di quanto ci si aspetterebbe, avendo solo bisogno di una Nvidia GTX 660 (2 GB di VRAM) o AMD Radeon HD 7850 (2 GB di VRAM), 8 GB di RAM e Intel Core i3-6100 o CPU AMD Athlon X4 880K.