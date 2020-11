Il Black Friday è arrivato e le compagnie telefoniche per la giornata di oggi hanno preparato una serie di importanti iniziative per nuovi e vecchi abbonati. In queste ultime ore vi abbiamo mostrato molte iniziative dedicate al campo della telefonia mobile. Tuttavia, Vodafone ha presentato anche alcune promozione per il settore della telefonia fissa.

Vodafone, la promozione vantaggiosa con 50 euro di bonus all’attivazione

Già in passato Vodafone ha messo a disposizione alcuni extra per la sua promozione dedicata alla Fibra Ottica. Per il Black Friday, però, il gestore ha deciso di offrire un vantaggio davvero speciale al pubblico. La promozione di riferimento è la Unlimited Plus.

Chi attiverà online questa tariffa avrà a disposizione 50 euro di buono sconto per le principali catene commerciali attive in Italia. Gli utenti potranno spendere questo coupon su piattaforme come Decathlon, FootLocker, H&M, Nike, Zalando, ma anche su MediaWorld, Feltrinelli e Mondadori. Il buono dovrà essere speso entro un mese dall’attivazione.

Il riscatto del coupon sarà immediato nel momento dell’attivazione. La Unlimited Plus di Vodafone mette a disposizione di tutti i clienti connessione internet senza limiti con la velocità della Fibra Ottica o dell’ADSL. A questo si aggiungono anche le chiamate illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili. Il prezzo previsto per la tariffa resta quello solito di 29,90 euro. Gli utenti avranno incluso nel prezzo anche il modem WiFi. Non sono previsti costi per l’apertura del contratto.

La promozione è attiva solo per la giornata di oggi e soltanto per le attivazioni online attraverso il sito internet di Vodafone.