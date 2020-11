L’arrivo del Black Friday porta con sé una ventata di promozioni nella maggior parte degli store online, ma anche sullo store ufficiale Amazfit. Queste offerte sono valide dallo scorso 23 novembre fino al prossimo 6 dicembre 2020.

Come lecito aspettarsi, l’iniziativa colpisce i prodotti più noti del marchio Amazfit, che possono essere acquistati a prezzi scontati rispetto al listino. Scopriamo insieme maggiori dettagli sulla promozione.

Amazfit propone grandi sconti fino al prossimo 6 dicembre 2020

Non poteva non primeggiare Amazfit Band 5 a 34 euro, con al seguito Amazfit GTR e Amazfit GTS in vendita a 103 euro l’uno. C’è anche uno spazietto dedicato alle novità come GTR 2 e GTS 2 ai migliori prezzi in giro per il web. Sono poi disponibili altri modelli di smartwatch e auricolari true wireless, tutti a buoni prezzi.

I prodotti presenti sulla pagina dedicata del sito ufficiale potrebbero, come spesso capita durante queste promozioni, subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto. Vi ricordo che la piattaforma di e-commerce Amazon, durante questa settimana proporrà diversi oggetti, di differenti categorie ad un prezzo più basso rispetto al solito. Parliamo come sempre di prodotti venduti e spediti dalla piattaforma stessa.

Pensate che solamente qualche giorno fa ha proposto Nintendo Switch, che è tornata disponibile, venduta e spedita da Amazon ad un prezzo molto invitante! Si tratta della versione 2019, l’ultima generazione prodotta, ed ha i Joy-Con rossi e blu. Da non perdere! Il prezzo è di soli 299 euro invece di 329.99 euro. Conviene quindi andare a dare un’occhiata alla pagina ufficiale.